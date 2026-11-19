Arturo Pérez-Reverte ha explicado la relación de los videojuegos con su nueva novela, “La hipótesis más peligrosa”, una novela de aventuras en la que el joven descubre muchas cosas, la vida, el mar y muchas aventuras.

Para meterse en la piel del protagonista, el invitado de El Hormiguero ha tenido que jugar a videojuegos, “yo había jugado ya a algún videojuego por curiosidad, pero esta vez he tenido que estudiarlo de una manera seria” ha asegurado el escritor sobre su trabajo de análisis para la novela.

“He aprendido mucho sobre el videojuego y su utilidad práctica” le ha confesado Pérez-Reverte a Pablo Motos. El invitado ha relatado las cualidades de los chicos que juegan a videojuegos, “es una excelente herramienta, te ayuda a prevenir, a imaginar, a tomar decisiones y a jugar en equipo”.

El único inconveniente que ha señalado el periodista es la parte patológica, “cuando alguien se vuelve adicto”.

El invitado de El Hormiguero ha afirmado que cree que cada vez se leerán menos libros, porque “un videojuego bien hecho te permite vivir vidas que no vivirías o llegar a mundos que no conocerías”, lo mismo que él siempre ha anhelado en las obras que leído.