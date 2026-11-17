Susanna Griso saca el micrófono verde de 'Onda Cero' y eso significa que conectamos con Rafa Latorre, presentador y codirector de 'Más de uno'. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Latorre era preguntado por las últimas encuestas. La mayoría de ellas vaticinan una victoria de PP y Vox, aunque 'El País' refleja un freno en el crecimiento del partido de Santiago Abascal.

El periodista no mostraba tanto interés por el minuto a minuto de los sondeos como por los aspectos "cualitativos" que reflejan. "La mayoría del electorado que va a abandonar a Pedro Sánchez lo hace no por los escándalos de corrupción, sino por la gestión", destacaba Latorre, asegurando que este factor estaba presente en una "proporción muy elevada".

En este sentido, hablaba de una fuga de votantes del Partido Socialista hacia el PP de cara a las próximas elecciones. Ante este escenario, Latorre se refería al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien aseguraba que estaba "sobreactuando en su papel de boomer". Con este concepto, el presentador de 'Más de uno' afirmaba que Feijóo estaba aprovechando su postura de "triste gestor" y consideraba que esta era "el mayor activo electoral" del presidente del PP.

"Creo que la propuesta electoral, cuando uno mira a cámara y se dirige a los ciudadanos, tiene que ser la de un aburrido gestor", consideraba Latorre.

Este miércoles, Pedro Sánchez en 'Espejo Público'

Durante la conexión también se ha bromeado sobre la entrevista en 'Espejo Público' de mañana, miércoles 18 de noviembre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este contexto, Susanna Griso le pedía a Latorre algunos consejos para sentarse frente al jefe del Ejecutivo. "Lo interesante es repreguntarle porque ahí es donde se acaban las excusas", le respondía. Además, le pedía a Griso que insistiera en las preguntas sobre la tragedia ferroviaria de Urda.

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