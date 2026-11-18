Damián y Tasio por fin han hecho las paces. Padre e hijo han dejado sus diferencias a un lado y por fin han hecho las paces.

Sin embargo, ese momento de paz ha durado poco ya que el patriarca le ha dicho a su hijo que están a un paso de derrotar a Gabriel gracias a Andrés.

Una afirmación que desata toda la rabia de Tasio, incapaz de seguir guardando silencio.

El joven, al límite, termina confesándole a su padre toda la verdad sobre la muerte de Antoine Brossard: fue él quien le quitó las pastillas, provocando su muerte y, por tanto, gracias a él la empresa no se trasladó a Tánger. ¡Damián se queda en shock!

¿Qué hará Damián ahora?, ¿Esta verdad acabará para siempre la relación entre padre e hijo?