Capítulo 692
Tasio confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Antoine Brossard: “Fui yo el que salvó la empresa”
El joven le acaba revelando a su padre que el francés murió porque le quitó las pastillas.
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Damián y Tasio por fin han hecho las paces. Padre e hijo han dejado sus diferencias a un lado y por fin han hecho las paces.
Sin embargo, ese momento de paz ha durado poco ya que el patriarca le ha dicho a su hijo que están a un paso de derrotar a Gabriel gracias a Andrés.
Una afirmación que desata toda la rabia de Tasio, incapaz de seguir guardando silencio.
El joven, al límite, termina confesándole a su padre toda la verdad sobre la muerte de Antoine Brossard: fue él quien le quitó las pastillas, provocando su muerte y, por tanto, gracias a él la empresa no se trasladó a Tánger. ¡Damián se queda en shock!
¿Qué hará Damián ahora?, ¿Esta verdad acabará para siempre la relación entre padre e hijo?
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