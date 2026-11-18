El sindicalista y socialista Nicolás Redondo ha sido uno de los primeros en comentar la entrevista que Susanna Griso ha realizado esta mañana en 'Espejo Público' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de su clara posición progresista, durante los últimos años, Redondo ha mantenido una posición crítica con algunas de las decisiones del PSOE y con la evolución política de Pedro Sánchez.

"No puedes hablar de la gestión de Rajoy, ni de Aznar, debes hablar sobre tu gestión"

La entrevista de este miércoles, 18 de noviembre, ha estado marcada por el contexto electoral: Sánchez ha acudido a Espejo Público a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En la conversación con Susanna Griso, el presidente ha defendido que puede formar un Gobierno con una mayoría progresista más amplia y ha abordado cuestiones como la corrupción, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la vivienda y la falta de Presupuestos.

Unas respuestas que no ha dejado indiferente a nadie, tampoco al socialista Nicolás Redondo, que reconocía la labor de Susanna nada más comenzar su intervención: "Pedro Sánchez es un toro resabiado y entrevistarlo supone una gran dificultad".

"En una campaña electoral no puedes hablar de la gestión de Rajoy, ni de Aznar, debes hablar sobre tu gestión", decía Redondo, aludiendo a los casos de corrupción de otros partidos que señalaba el presidente cuando este era preguntado por los de su partido.

Crítico con el discurso sobre los imputados y la alianza con Bildu

El socialista ha criticado sobre todo el discurso del presidente en lo que respecta a las imputaciones de su círculo cercano, entre ellos Ábalos, su mujer Begoña Gómez o su hermano. "¿Cómo te enfrentas a una persona que dice que en Ceuta está todo mejor, o que no reconoce lo que está pasando en el País Vasco", explica Nicolás Redondo

En ese contexto, se ha mostrado muy crítico en lo que respecta a la alianza de Sánchez con Bildu y ERC. "Con esta unión Sánchez solo hace engrandecer la leyenda de ETA. Ha dado a un terrorismo asesino el poder de ser parte del Gobierno de España", sentenciaba Redondo para finalizar su intervención esta mañana en Espejo Público.

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