Las primeras impresiones y reacciones a la entrevista al presidente del Gobierno en 'Espejo Público' no se han hecho esperar. Quien no ha faltado a su cita para valorar las palabras de Pedro Sánchez ha sido la analista política y colaboradora del programa Pilar Losantos. Como nos tiene acostumbrados en sus intervenciones, hoy también ha criticado duramente al jefe del Ejecutivo, aunque no sin antes elogiar el trabajo de Susanna Griso. "Creo que es la entrevista que cualquier persona que se dedique a este negocio hubiera querido hacer", decía al considerar que ha sido la primera vez que alguien le hace "todas las preguntas correctas".

Para Losantos, lo más "inquietante" de la entrevista ha sido la explicación de Sánchez sobre su ausencia en el funeral de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. La colaboradora comentaba que, cuando Griso le exponía la cifra de fallecidos en los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, la respuesta de Sánchez "ha sido hablar de dinero".

"Da igual que sonría y tenga una imagen muy amable, es terrible"

"Es de una falta de humanidad y de una falta de empatía tan sumamente enorme que da igual que hable bajito, que sonría, que lo haga todo muy lento y que tenga una imagen muy amable para que la gente piense que es un tipo estupendo. Es terrible", sentenciaba.

Además, a sus críticas sumaba la "incomprensión" ante el hecho de que Sánchez no asuma responsabilidades por los accidentes ferroviarios. Una idea que reforzaba al mencionar el historial de ministros de Transportes durante su mandato y las polémicas que han protagonizado.

"Lo importante no es el credo de Pedro Sánchez, sino acompañar a las familias y yo creo que él se avergüenza mucho de esa situación", decía, basándose en el lenguaje no verbal que, a su juicio, había mostrado el presidente del Gobierno durante la entrevista.

La analista política cerraba su intervención calificando las justificaciones de Sánchez sobre este asunto en el plató de 'Espejo Público' como "el momento menos humano que ha tenido en esta campaña".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.