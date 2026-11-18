Este lunes Y ahora Sonsoles revelaba en primicia que Tamara Gorro y Cayetano Rivera han roto después de 9 meses de discreta relación que se había consolidado a pasos agigantados y que ambos han preferido mantener lejos del foco mediático en todo momento. Una triste noticia que ha confirmado a sus compañeros la influencer, revelando que ha sido ella la que ha tomado la decisión de poner punto y final a su historia de amor porque, después de un año especialmente complicado en lo que a su salud se refiere, y en el que tanto ella como sus hijos lo han pasado muy mal, necesita priorizarse y enfocarse en su bienestar y en sus pequeños en esta nueva etapa de su vida.

Una ruptura que no sería definitiva por lo que parece, ya que la de Móstoles habría confesado que se siguen llevando muy bien, que se quieren mucho y que hablan prácticamente a diario, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en un futuro cuando sus vidas y sus circunstancias no sean tan diferentes como lo son ahora.

Mientras Tamara continúa con su rutina habitual y ha compartido varios stories en redes sociales destacando uno con una significativa reflexión -"Somos arquitectos de nuestro propio destino" ha publicado a primera hora de este martes, horas después de salir a la luz su ruptura- Cayetano ha reaparecido en el aeropuerto de Sevilla.

Visiblemente nervioso, buena prueba de ello es que no ha dejado de tocarse el pelo, despeinado por el viento -especialmente cuando se ha quitado los maxiauriculares que llevaba para escuchar las preguntas del reportero-, y que se le ha caído en varias ocasiones una ensaimada que llevaba sobre su maleta de cabina -lo que indica que podría haber pasado unos días en Mallorca- el torero ha evitado confirmar la noticia, dejando en el aire cómo se encuentra y si es cierto que la influencer ha sido la que ha tomado la decisión porque necesita centrarse en sí misma.

"De verdad, perdóname. Ya sabéis que no me gusta que me abordéis por la calle" ha expresado con una ligera sonrisa en sus primeras palabras tras el fin de su noviazgo con Tamara, evitando sin embargo entrar en detalles sobre la misma o desvelar si hay posibilidades de reconciliación.