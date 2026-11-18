EN PLATÓ
Tamara Gorro habla por primera vez tras su ruptura con Cayetano Rivera: "Quiero mucho Cayetano, lo adoro"
La influencer Tamara Gorro reaparece en nuestro programa tras romper con el torero Cayetano Rivera. Una reaparición en la que Cayetano Rivera ha querido apoyarla con un vídeo en redes sociales.
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Tamara Gorro y Cayetano Rivera han roto su relación después de un año de amor. La influencer ha sido la que ha tomado la decisión, motivada por el bache de salud que ha marcado sus últimos meses y tras los que necesita centrarse en sí misma y en sus hijos.
Pese a la ruptura, ambos siguen manteniendo una buena relación y hablan constantemente, ya que no ha habido terceras personas ni discusiones de por medio. Tal es su buena sintonía, que el torero ha querido publicar un vídeo en redes sociales apoyando a Tamara antes de sentarse en el plató de Y ahora Sonsoles.
"Es un gesto de un gran caballero", afirma Tamara Gorro, que tan solo tiene buenas palabras hacia Cayetano, "es un tío extremadamente bueno que se preocupa por todo el mundo".
La influencer confiesa que está bien tras la ruptura y que se está priorizando. "Estoy bien desde que tengo salud", afirma, "quiero mucho a Cayetano, lo adoro, pero después del año que he pasado, como madre tengo el deseo y la obligación de estar yo bien para que mis hijos estén mejor".
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Las prioridades de Tamara Gorro han cambiado y ahora confiesa que primero van su trabajo, sus hijos y ella. "Y después, el mundo", termina diciendo. ¡Dale al play para escucharla!
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