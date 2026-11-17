Una niña de 13 años ha muerto en el estado de Baviera después de ser atropellada por un conductor que intentaba escapar de un control policial.

El suceso tuvo lugar el lunes por la tarde en la localidad de Sailauf, cerca de la ciudad de Aschaffenburg.

El conductor aceleró tras recibir el alto policial

Los hechos comenzaron cuando varios agentes detectaron un vehículo cuya matrícula figuraba bajo orden de búsqueda. Al intentar detenerlo, el conductor de 32 años inició la huida, haciendo caso omiso a las múltiples señales de detención de los policías.

Durante la persecución en el casco urbano de Sailauf, el sospechoso adelantó por la derecha a otro automóvil, invadiendo la acera y colisionando contra ese turismo, tras ese primer choque se empotró con un segundo coche que circulaba por delante. En este último vehículo viajaban una mujer y su hijo de seis años, quienes sufrieron heridas leves y recibieron asistencia en el lugar del incidente.

Los bomberos localizaron el cuerpo de la niña

Según las primeras investigaciones policiales, mediante la conducción que invadió la acera, atropelló a la menor de 13 años. La colisión la desplazó hasta un seto cercano donde fue localizada posteriormente por los bomberos durante las tareas de inspección del incidente.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El conductor y su acompañante detenidos

Tanto el conductor y acompañante de 34 años, fueron detenidos y permanecen ingresados en un hospital debido a las heridas que sufrieron en el accidente.

La Policía alemana ha abierto una investigación por presuntos delitos de homicidio y participación en una carrera ilegal. La Fiscalía debe decidir si solicita que el conductor sea puesto a disposición judicial.