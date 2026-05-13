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Florentino Pérez, Real Madrid

Cándido Méndez, amigo de Florentino Pérez: "Defendió al Real Madrid con una maniobra estratégica de primera magnitud"

El exsecretario general de la UGT asegura que el presidente blanco protegió al club desviando el foco mediático del conflicto interno.

Cándido Méndez, amigo de Florentino Pérez

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Margarita Canaves
Publicado:

El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, defendió con la histórica comparecencia pública de Florentino Pérez, asegurando que “ningún periodista le puede poner peros” a una rueda de prensa que calificó de excepcional por el nivel de exposición pública asumido por el presidente del Real Madrid. Méndez subrayó que, en una época en la que muchos dirigentes “transmiten información a través de un plasma o admiten solo tres preguntas”, Florentino decidió comparecer abiertamente y responder sin restricciones tras 11 años sin comparecer una rueda de prensa.

Para Méndez, la intervención de Florentino tuvo un fuerte componente emocional y de pertenencia al club. “Ayer habló más el socio número 1.484, con más de 50 años de antigüedad, que el presidente”, aseguró. Méndez destacó que el mandatario madridista defendió “con furia e incluso con sarcasmo” los intereses de la entidad blanca, mostrando una conexión sentimental con el club que, en su opinión, marcará el final de una etapa en el madridismo institucional.

Además, Méndez interpretó la comparecencia como una “maniobra estratégica de primera magnitud”. Según explicó, Florentino logró atraer sobre sí todo el foco mediático para evitar que la atención siguiera centrada en el conflicto interno del vestuario. “Como estratega, un 10”, afirmó, al tiempo que advirtió de un posible “proceso de deterioro progresivo” dentro del club si determinadas informaciones negativas se prolongan hasta el final del mandato presidencial, previsto para 2029.

Finalmente, el exlíder sindical consideró que el presidente madridista consiguió “futbolizar el fútbol” en lugar de politizarlo, algo que, a su juicio, suele ocurrir habitualmente en España. Méndez defendió que muchas de las críticas y análisis posteriores se han realizado utilizando “códigos de la política” para valorar una rueda de prensa centrada exclusivamente en el universo futbolístico y en la defensa institucional del Real Madrid.

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