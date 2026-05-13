Cristóbal Soria revela la confesión que le hizo Florentino Pérez: "El problema lo tiene con los que le apuñalan por la espalda"

"Tu me caes bien porque yo se que no quieres que gane el Real Madrid nunca", así le explicó Florentino Pérez al periodista deportivo, Cristóbal Soria, el problema que tenía con algunos periodistas.

Soria exponía en 'Espejo Público' la confesión que le hizo el mandatario madridista. "El problema no lo tengo contigo, el problema lo tengo con los periodistas que van de madridistas y luego por la espalda me apuñalan", aseguraba que le había expresado Florentino.

Unas declaraciones que destapaba al hilo de lo ocurrido en la reciente rueda de prensa, en la que el presidente del Real Madrid cargaba contra periodistas y medios que en algún momento habían hecho algún comentario negativo o de crítica hacia el club.

"Ha cortado libertad de expresión"

"Ha demostrado no saber afrontar las criticas, ni los malos resultados de los dos últimos años. Ha demostrado tener una mandíbula de cristal", consideraba Cristóbal Soria. "Sobre todo ha cortado la libertad de expresión de algunos medios que lo que han hecho ha sido criticar los dos años de pésima gestión", añadía el periodista sobre las acusaciones que hacía el directivo hacia la profesión periodística.

Las polémicas declaraciones del presidente del Real Madrid no han pasado desapercibidas y Soria piensa que reflejan que "no está rodeado de las personas adecuadas". "Su entorno tendría que haber pegado un volantazo ayer y no haberlo dejado salir ante los medios con el discurso que llevó", justifica.

A pesar de la oposición con lo dicho, Soria asegura compartir un punto con Florentino, que "ha sido el mejor presidente de la historia del futbol". Pero puntualiza que cree que ha perdido "fuerza y potencia".

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