Florentino Pérez anuncia elecciones al Real Madrid: "Me tendrán que echar a tiros"

"Esto lo convoco para que todo el mundo sepa que está abierto a todo el mundo, que se presenten como yo me presenté. Yo no doy conferencias, no voy donde tenga que figurar".

"Hay una confabulación de periodistas, que se creen que mandan en el Real Madrid, que han hecho una artimaña para meterse con el Real Madrid. Han llegado a decir que estamos en la ruina. El estadio ha costado lo que cuesta un estadio"