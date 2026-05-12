Real Madrid
Florentino Pérez anuncia elecciones al Real Madrid: "Me tendrán que echar a tiros"
El mandatario de 79 años denuncia la existencia de "una corriente antimadridista" y aseguró que existe una campaña dirigida en los medios contra el club y contra su figura.
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Pérez acaba su comparecencia: "No me voy a ir hasta que los socios quieran"
"Seguiré viniendo, no por mí, por todos los socios. Eso de que estos intelectuales del régimen o del mayo del 68 se dediquen a filosofar sobre el Real Madrid, no. No me importa tener este intercambio alguna vez más. Están señalados los enemigos del Madrid en los medios de comunicación. Cuando jugamos mal, que digan que jugamos mal. Pero Florentino no se va a ir hasta que los socios quieran. Los que quieran presentarse que se presenten y digan que lo van a hacer mejor. Así lo hice yo antes del 2000, cuando votaban los muertos. ¿Vamos a volver a esa etapa? No. Estamos trabajando para que el fútbol y el Madrid vayan a mejor y vamos a conseguir muchas cosas".
Florentino Pérez tira una pulla al Atlético de Madrid
"¿Qué dirán los otros clubes si nosotros somos los malos? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid, por qué no se meten con el Atlético de Madrid, por dios? Si no hay un club en la historia como el Real Madrid, ¿qué quieren? Que gane 10-0 todos los días".
Sigue contra los periodistas: "No tienen poder porque la gente es lista"
"Los enemigos de dentro déjemelos a mí, de esos me encargo yo. A los externos les tengo que denunciar. Los periodistas, al que no le daban el teléfono móvil un jugador, lo mataban. Los periodistas no tienen ningún poder porque la gente es muy lista. Si yo fuera un editor no dejaría que pasase, un periódico su prestigio es contar la verdad. El fútbol viene de una historia muy mala, hizo mucho daño José María García y otros le sustituyeron. Para mí son mucho menos importantes".
"Si son nuestros jugadores, es como pitar a nuestros hijos"
"El Madrid, si juega mal, le tienen que pitar lo que quieran. Pero hay un movimiento para que la gente que está enfadada porque juega mal pite. Si son nuestros jugadores, es como pitar a nuestros hijos. Están contaminados por los ultras, por el movimiento ámbar este, que van calentando el partido del jueves, pues que digan 'Florentino dimisión'. Que vayan a estas elecciones y se enfrenten conmigo, que nunca se han enfrentado conmigo. Yo hago lo mejor por el Madrid, tengo que defender al Madrid, que me lo enseñó mi papá desde pequeñito".
No quiere que los socios piten a los jugadores del Real Madrid
"Es grande, los socios del Real Madrid no tienen que criticar a sus jugadores, ni pitarles. Es como si en una familia los hijos hacen una cosa mal, hay que apoyarles. Pero en el Madrid hay malos. Desde que echamos a los ultras quieren echarnos. Y los que revenden. Estamos con la policía, controlando a los ultras, que no van a entrar en el estadio. Me felicitan de todo el mundo porque los ultras no entran en el estadio. Y me da pena que piten a un jugador por una mala jugada. Pero esto es el circo romano o qué es esto...".
El presidente blanco tiene claro para qué convoca elecciones
"Esto lo convoco para que todo el mundo sepa que está abierto a todo el mundo, que se presenten como yo me presenté. Yo no doy conferencias, no voy donde tenga que figurar".
"Hay una confabulación de periodistas, que se creen que mandan en el Real Madrid, que han hecho una artimaña para meterse con el Real Madrid. Han llegado a decir que estamos en la ruina. El estadio ha costado lo que cuesta un estadio"
Florentino Pérez pone nombre a 'los intelectuales del régimen'
"Yo llevo viendo lo que están haciendo en los medios, los Segurolas, los Relaños, que se creen que han inventado el fútbol. Les llamamos 'los intelectuales del régimen'. Somos el mejor equipo del mundo, por qué tengo que aguantar que dicen que el Madrid está en caos... Y el que se quiera presentar, que se presente. Tengo dinero suficiente para presidir la entidad sin cosas raras".
Y sigue con el caso Negreira
"Que nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podía ganar 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada".
Se alarga la rueda de prensa de Florentino Pérez
"Estaría aquí toda la tarde, me lo estoy pasando muy bien. Esa niña, que pregunte, que sois todos muy feos".
Florentino Pérez se siente fuerte: "No voy a parar"
"¡Si no he ido al médico! Que me diga un oncólogo de Madrid o del mundo que me ha tratado. Es que me han llamado amigos y me han dicho que estoy en fase terminal. Yo voy a terminar con todos los malos. No voy a parar, no tenga ninguna duda. Decir, recurrir a esas enfermedades, que no sale porque no puede andar... Es que un amigo me ha dicho que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales. Y le digo 'mira, no me cago en tu padre...'. Tengo una edad, tengo una empresa. El año pasado hemos crecido el 65% el año pasado. Es como si después de eso se meten conmigo. Pero a ellos no les da vergüenza lo que ha pasado con Negreira".
Sigue contra la prensa y las noticias "horribles" del Madrid
"He dicho que algunos periodistas, no que malas noticias. No desfavorables, horribles del Real Madrid. Que han sacado hasta un diario pagado por la Liga. Yo tengo muchos años ya de oficio, pero qué objetivo tenía eso... Meterse con el Madrid y los han tenido que echar a todos".
La pelea entre Valverde y Tchouaméni: ¿quién es el 'chivato'?
"Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. Se dan una patada y luego son amigos. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir. La filtración es peor, me parece peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo".
Florentino Pérez, en directo sobre su acercamiento al Barça
"Eso fue mucho antes, del caso Negreira nos hemos enterado hace poco, no nos lo podíamos imaginar, que el jefe de los árbitros repartiera dinero del Barcelona, durante dos décadas. Ha salido tarde ese tema. Desde eso estamos elaborando un dosier y vamos a llegar hasta el final. Es el caso más grande de corrupción de la historia del fútbol. Por el bien del fútbol. No se le pasa a nadie por la cabeza en el mundo, pagar a los árbitros. Es inconcebible".
En resumen: quiere defender al Madrid y las elecciones serán "en unos días"
"Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid. Tengo que defender al Real Madrid. Vamos a convocar las elecciones, serán dentro de unos días. Quiero que se presenten todos esos que amagan y luego no se presentan".
¿Por qué habla Florentino Pérez ahora y no antes?
"Si es que yo no hablo, cuando ganamos una Liga lo celebramos, pero yo no soy el protagonista, yo no hablo. Tampoco en mi empresa. No soy de los que quieren figurar, pero ¿por qué tengo que hablar? ¿Porque hemos quedado segundos en la Liga? Si no hablo cuando gano tampoco, los protagonistas son los jugadores. Pero que no hace dos años que hemos ganado la Champions y la Liga. ¿Se creen ustedes esta campaña? Hoy salgo a defenderme y vengo a convocar elecciones y a decir que el Madrid es de los socios".
Se reivindica: "Nadie ha ganado 7 Copas de Europa, no las ha ganado nadie"
"No es la primera vez que se pegan dos jugadores"
"Que yo un año eché a tres entrenadores, que no es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores, se pegan todas las temporadas, porque se pican. Aquí lo que pasa es que lo ha contado alguien por primera vez, y sabemos quién lo ha contado", dice sobre la pelea de Tchouaméni y Valverde.
Florentino Pérez, en directo: convoca elecciones "para que haya candidatos"
"El socio, que es el dueño, me dicen todos los días que tengo que defender al Madrid de todos ustedes. Y me presento con ilusión renovada. Cuando gane las elecciones lo haré. He hecho esta intervención para quejarme de lo que pasa con la prensa".
"Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran".
Florentino dice que los socios le apoyan "contra Negreira y demás"
"Los socios del Madrid están conmigo, en mi guerra contra Negreira y demás. No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años, que a ver qué pasa en lo penal y en lo deportivo por la UEFA. Y vamos a ver qué pasa. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".
Análisis deportivo... y algunos nombres propios mediáticos
"Haremos un análisis, tenemos que luchar contra muchos, contra muchísimos. Dígaselo a Juanma Castaño si es usted de la Cope, que todos los días a todas horas... que tenga un poco de consideración al mejor club de la historia". Y más de Florentino sobre los medios: "¿Onda Cero? Hable con Segurola, por favor... tengo uno en cada sitio".
Mourinho, ¿el próximo técnico blanco?
"No estamos en ese momento procesal, estamos en arreglar que el Madrid sea de sus socios. Quiero discutir con ellos, que se presenten, que me digan qué han hecho en su vida por el Madrid. Tengo que acabar con una absurda campaña contra el Madrid. Si no ha habido un Madrid más glorioso en la vida. Si me han elegido mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes. Yo me voy a defender, no por mí mismo, por la institución. Pero no hablamos hoy de fútbol, que hay un tema prioritario que tengo que atender".
Sobre el entrenador de la próxima temporada para el Real Madrid
"No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores, me presento para devolver el patrimonio a sus socios. Se lo están quitando, por lo que veo día a día, algunos periodistas que quieren que yo me vaya. No sólo no me voy a ir, me presento a las elecciones porque quiero que el Madrid siga siendo de sus socios. Que me presenté hace 26 años y tuvo que pagar a los que no cobraban y defender la institución".
Florentino Pérez vuelve a cargar contra el ABC
"Hay gente que les quieren quitar la propiedad a los socios, les voy a defender en esta campaña que vamos a hacer en cuanto convoquemos las elecciones ahora. Dicen que estoy cansado, en el ABC, no sé si sabe quién es este señor. Pero si el ABC es un periódico de Madrid y el Madrid es un club del mundo. Le digo el ABC porque estoy caliente ahora".
Florentino Pérez, en directo sobre el caso Negreira y la Superliga de nuevo
"Estamos haciendo un dosier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA, no hay precedente en el fútbol mundial, dice el presidente del CTA que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar... La Superliga ganamos, ganamos en el TJUE y fuimos a la UEFA a decir que vamos a negociar. Por ejemplo, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Y no es por el bien del Real Madrid, es por el bien del fútbol".
Florentino Pérez apunta a quienes quieren 'adueñarse' del club
"Hay sectores que se han querido adueñar del club. Dicen por el mundo que el Madrid es un caos. Luego están los ultras, que se reúnen en un movimiento que se llama ámbar o algo así. Y no van a entrar nunca más. A mí me felicitan de todo el mundo por sacar a los ultras, a los violentos, y tengo el respaldo de los socios, que quieren a gente normal. Y también están los reventas, hemos echado a 1.600 socios por revender abonos, cómo se va a hacer con dinero un socio por hacer trampas con el Real Madrid. Y claro, el enemigo que tenemos siempre que es la Liga".
Florentino Pérez, en directo sobre el sobrecoste del Bernabéu
"El primer contrato del Bernabéu fue la cubierta y eso costó 600 millones, luego el hipogeo que costó casi 400 millones y el tercer concurso fue la decoración y los asientos. Para hacer daño dicen que empezó en 600 y acabó en 1.300, claro, si haces una casa haces cosas y pagas, haces otras y pagas".
"Quiero acabar con esta corriente antimadridista"
"Hemos ganado 66 títulos entre fútbol y baloncesto, en todo el mundo no entienden qué pasa. Yo no me voy a ir, seré el último socio en irme. Los dueños del Madrid son los socios y si alguien quiere venir a presentarse a las elecciones, que no amaguen, que se presenten. Que avalen como yo avalé en el año 2000 ciento setenta y tantos millones, para que pudieran cobrar los salarios Roberto Carlos o Illgner. Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado. Vamos a convocar elecciones y tengo que hacer esto por defender a los socios. Hay gente que quiere quedarse con el Madrid, que hemos hecho el club más grande del mundo", dice el presidente del club blanco.
El presidente sigue denunciando una campaña: "Me voy a dar de baja del ABC"
"El ABC es de Vocento. Creó Relevo, sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones en la vida que existió, y cuando la Liga ya no pagaba se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente. Y lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja del ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá, ¿cómo puede hacer eso el ABC? No se lo compraba nadie, no lo compró nadie y produjo un cisma allí. Anuncio así que me voy a dar de baja del ABC, yo honro mejor a mi padre si me doy de baja. (Discute con un periodista del diario). Miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol".
"¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso?"
"El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Si es un bien de todos. Y la plantilla más valiosa del mundo. Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten".
Florentino Pérez, en directo: "Tengo que salir a parar esto"
"Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo. El que se quiera presentar, que se presente. Pero no ir por detrás a decir que tengo cara de cansado, que será porque trabajo mucho. Tengo que salir a parar esto, no puedo admitir que haya gente en los medios que se haya apoderado, hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos... pero, ¿cómo va a ser el caos?".
Sale Negreira en la comparecencia del presidente del Madrid
"Hace tres años nos hemos enterado que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga, estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA".
Florentino Pérez se reivindica en rueda de prensa
Florentino, combativo ante los medios: "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol. Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid".
"Algunos han dicho que tengo un cáncer terminal", lamenta Pérez
"No estamos teniendo los mejores resultados porque no se gana siempre, pero aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. ¿Dónde está Florentino?, dicen. Algunos me han dicho que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, líder mundial en infraestructuras. Y mi salud es perfecta", dice el mandatario blanco.
Florentino Pérez convoca elecciones al Real Madrid
"En el Madrid no hay un suelo dueño, son los 100.000 socios. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid, especialmente contra mí".
"NO VOY A DIMITIR"
Florentino Pérez anuncia que ha pedido la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva a la que se va a presentar la Junta Directiva actual.
Empieza la comparecencia de Florentino Pérez y anuncia que no va a dimitir
Se retrasa la comparecencia de Florentino Pérez
El mandatario blanco todavía no asoma por la sala de prensa de Valdebebas. En la sala, una silla y un micro; Florentino comparecerá en solitario.
El futuro del banquillo, uno de los focos principales
La figura del entrenador para la próxima temporada centra gran parte de la atención. El nombre de José Mourinho vuelve a escena como principal candidato para asumir el cargo.
Un presidente que rara vez habla en público
Florentino Pérez no suele comparecer ante los medios, lo que convierte esta aparición en un hecho extraordinario. Su presencia ha hecho saltar todas las alarmas en un momento delicado para el club. Te lo estamos contando en la web de Antena 3 Deportes en directo.
Una temporada marcada por el fracaso deportivo y la tensión interna
El Real Madrid cierra el curso sin títulos, con cambio de entrenador a mitad de temporada -Arbeloa sustituyó a Xabi Alonso- y con un ambiente en el vestuario muy deteriorado. Se han producido enfrentamientos entre jugadores y gestos de descontento hacia el cuerpo técnico.
Una aparición inesperada que dispara las especulaciones
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comparece esta tarde ante los medios en una rueda de prensa poco habitual y sin explicación previa sobre el motivo. El club solo ha comunicado que "comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva", sin ofrecer más detalles.
Desde que el club hizo oficial el anuncio, se han multiplicado las conjeturas sobre el contenido de la comparecencia. La falta de información y el carácter inusual de la intervención del presidente han generado inquietud en el entorno madridista.
Comparecencia de Florentino Pérez, streaming en directo | Última hora de la crisis del Real Madrid
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, va a atender a los medios de comunicación en rueda de prensa esta tarde, a partir de las 18:00 horas, en la Ciudad Real Madrid, tras la celebración de la Junta Directiva del club, según ha comunicado la propia entidad blanca.
Sigue aquí en la web de Antena 3 Deportes en directo la rueda de prensa del mandatario merengue y la última hora de la crisis en el Real Madrid.
Así ha sido el comunicado oficial del Real Madrid
"El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa."
Florentino Pérez contestará a las preguntas de los medios
El máximo dirigente del club madridista, de 79 años, contestará a las preguntas de los medios de comunicación, después de semanas convulsas en la entidad blanca, con los jugadores Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde expedientados por la entidad tras una pelea en el vestuario merengue.
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