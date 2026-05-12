Las 10 frases más destacadas de Florentino Pérez en su histórica rueda de prensa

Florentino Pérez ha comparecido este martes en una rueda de prensa histórica tras la reunión de la Junta Directiva del Real Madrid. El mandatario de 79 años lanzaba un mensaje contundente: convocará elecciones y volverá a presentarse para frenar una "corriente antimadridista" y una campaña dirigida contra el club y contra su figura. Ha cargado contra prensa, los colegiados por el caso Negreira, desmintiendo sus problemas de salud y lanzando alguna pulla contra el Atlético de Madrid... Aquí repasamos algunas de sus frases más destacadas.

"Dicen que no existo, que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta, si tuviera cáncer tendría que entrar en un centro oncológico".

"Sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podía haber ganado 14 porque me las han robado".

"Convoco elecciones este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento mexicano, que se presente".

"Esa niña, que pregunte, que sois todos muy feos" - "Miren qué dos artículos escriben hoy (en ABC), de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol".

"Voy a acabar con los malos, periodistas y no periodistas que hacen daño al Real Madrid".

"Me tendrán que echar a tiros, porque tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones".

"Qué le pasa al Atlético de Madrid, ¿por qué no se meten con el Atlético de Madrid?".

"Llevo viendo lo que están haciendo los Segurolas, los Relaños, que se creen que han inventado el fútbol. Les llamamos 'los intelectuales del régimen'".

"No digan que porque se peguen dos es un caos el Madrid. Si se han pegado todos los años. Se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí".

"Mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja por honrarle, me lo agradecerá"

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