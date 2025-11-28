Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

La nueva adaptación de la novela de Sonsoles Ónega llega este próximo domingo a atresplayer.

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Uno de los paneles de este programa ha hecho referencia a ‘Las hijas de la criada’ con esta frase para resolver: “Las hijas de la criada: protagonistas de la serie más esperada”. Esta serie es una adaptación de la novela escrita por Sonsoles Ónega y se estrena este domingo 30 de noviembre en atresplayer.

Esta superproducción se basa en la novela homónima de Sonsoles Ónega, la más vendida de 2023 y ganadora del premio Planeta. La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi.

La historia cuenta un drama ambientado entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX, ofrece un relato de la época en el pazo de Espíritu Santo en el que llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Susanna Griso

Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

Sonia y Selena

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena

Josep Borrell

Josep Borrell, sobre los ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes en el Caribe: "Lo serán o no lo serán, pero están muertos"

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión
Con Arturo Valls

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel
MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer
MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

La nueva adaptación de la novela de Sonsoles Ónega llega este próximo domingo a atresplayer.

Funcionario de prisiones
SOTO DEL REAL

Ábalos y Koldo: un funcionario de prisiones explica cómo serán sus primeros días en Soto del Real y la realidad del módulo 13

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado hoy en la prisión de Soto del Real, donde se les está valorando para determinar su módulo definitivo, previsiblemente el 13, un espacio de respeto y alta seguridad.

Lazaro Sanchez

Lázaro Sánchez, sobre la primera versión de las memorias de Juan Carlos I: "Me da vergüenza"

Un momento de nervios deja a Toñi sin resolver el panel

Un momento de nervios deja a Toñi sin resolver el panel

Participa en nuestro trivial y gana un juego de mesa de La ruleta de la suerte

Participa en nuestro trivial y gana un juego de mesa de La ruleta de la suerte

Publicidad