MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE
‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer
La nueva adaptación de la novela de Sonsoles Ónega llega este próximo domingo a atresplayer.
Uno de los paneles de este programa ha hecho referencia a ‘Las hijas de la criada’ con esta frase para resolver: “Las hijas de la criada: protagonistas de la serie más esperada”. Esta serie es una adaptación de la novela escrita por Sonsoles Ónega y se estrena este domingo 30 de noviembre en atresplayer.
Esta superproducción se basa en la novela homónima de Sonsoles Ónega, la más vendida de 2023 y ganadora del premio Planeta. La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi.
La historia cuenta un drama ambientado entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX, ofrece un relato de la época en el pazo de Espíritu Santo en el que llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.
