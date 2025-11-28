‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

Uno de los paneles de este programa ha hecho referencia a ‘Las hijas de la criada’ con esta frase para resolver: “Las hijas de la criada: protagonistas de la serie más esperada”. Esta serie es una adaptación de la novela escrita por Sonsoles Ónega y se estrena este domingo 30 de noviembre en atresplayer.

Esta superproducción se basa en la novela homónima de Sonsoles Ónega, la más vendida de 2023 y ganadora del premio Planeta. La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi.

La historia cuenta un drama ambientado entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX, ofrece un relato de la época en el pazo de Espíritu Santo en el que llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.