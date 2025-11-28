Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena

El famoso dúo se acaba de separar definitivamente. Hoy, Sonia Madoc, la mitad de Sonia y Selena, nos cuenta los motivos tras la separación.

Sonia y Selena

Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest y tras una vuelta que prometía cumplir los deseos de los fans, Sonia y Selena anuncian su ruptura definitiva. Una separación con la que Sonia Madoc comienza su carrera en solitario.

El dúo volvía a juntarse tras 22 años separadas. Ambas parecían querer revivir viejos éxitos y crear otros nuevos, pero parece que no llegaron a entenderse del todo.

Hoy, Sonia Madoc rompe su silencio y nos cuenta toda la verdad sobre la ruptura de Sonia y Selena. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!

