A partir de las 17:00h
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena
El famoso dúo se acaba de separar definitivamente. Hoy, Sonia Madoc, la mitad de Sonia y Selena, nos cuenta los motivos tras la separación.
Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest y tras una vuelta que prometía cumplir los deseos de los fans, Sonia y Selena anuncian su ruptura definitiva. Una separación con la que Sonia Madoc comienza su carrera en solitario.
El dúo volvía a juntarse tras 22 años separadas. Ambas parecían querer revivir viejos éxitos y crear otros nuevos, pero parece que no llegaron a entenderse del todo.
Hoy, Sonia Madoc rompe su silencio y nos cuenta toda la verdad sobre la ruptura de Sonia y Selena. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!
