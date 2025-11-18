Josep Borrell contradice a la OTAN: "Nadie puede saber con certeza que Putin vaya a atacar a un país de la Alianza"

El exjefe de la diplomacia europea Josep Borrell se sienta en el plató de Espejo Público para analizar el tablero de la política internacional con su sección 'Una ventana al mundo'. La OTAN alerta ante la amenaza de que Putin pueda atacar a uno de los países Bálticos de la Alianza de aquí a pocos años. Ante esta advertencia Borell se muestra escéptico y asegura que nadie sabe con certeza que esto vaya a pasar. "Y menos ese señor que tiene una competencia muy concreta que es preparar a la industria europea para que suministre material de Defensa. No se puede vaticinar algo así".

Zelenskillega hoy a España dentro de su gira europea en una visita en la que quiere buscar apoyos y armamento. Borrell señala que a Ucrania le hemos dado mucho material que sí fabricamos nosotros, empezando por lo que más necesitaban que eran los proyectiles del calibre 155. España produce mucha munición de este tipo. "Hay un gran secretismo sobre la ayuda militar a Ucrania. Entre lo que dicen que hacen y van hacer pero no han hecho", destaca.

Calcula el que fuera alto representante de asuntos exteriores que los europeos le hemos dado hasta ahora entre 50 y 60.000 millones de euros en armamento a Ucrania y EEUU un poco menos. Advierte que aunque Donald Trump se erige como el gran defensor de Ucrania, no hay que creer las cifras que da porque "todas son falsas". "Aún sumando la ayuda militar y la civil las cifras se quedan por debajo de los márgenes europeos".

"Trump se retiró del acuerdo del pago de impuestos a multinacionales y lo tuvimos que aceptar"

Sostiene que España trabajó a nivel internacional para establecer un impuesto mínimo a las empresas multinacionales e imponer la conocida como 'tasa Google'. "No sabemos cuánto tienen que pagar pero pondremos como mínimo un 15%. Trump se retiró del acuerdo y los europeos tuvimos que aceptarlo".

"Buena parte del déficit comercial que Trump tiene con nosotros se debe a que sus empresas, las grandes, evaden el impuesto. Ellos pagan impuestos donde tienen beneficios y colocan el beneficio en Irlanda porque ponerlo allí les sale gratis. La cantidad que exportan a EEUU es mucho más cara de lo que cuesta. Aproximadamente un tercio del déficit comercial americano se debe a esos manejos contables para que sus empresas no paguen impuestos".

"Se dice que Cataluña está mal financiada pero hay otras comunidades peor financiadas"

Reflexiona Borrell destacando que uno de los grandes problemas del sistema económico español que llevamos sin modificar se dice que está en Cataluña. "Se dice que está mal financiada, pero hay muchas comunidades que están peor financiadas. Hay muchas comunidades peor financiadas que Cataluña. El acuerdo al que se llegó entre Esquerra y el PSC era un intento de aplicar en Cataluña la singularidad vasca y navarra".

