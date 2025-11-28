Antena 3 LogoAntena3
“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

Jorge Fernández lo ha pasado mal al ver que ninguno de los concursantes lograba llegar a la respuesta correcta.

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

Arancha Mela
En ocasiones, los paneles más sencillos se convierten en los más difíciles de resolver y este es uno de ellos. El panel se refería a un topping, un anglicismo que ya se usa mucho en España, sobre todo por las personas más jóvenes.

Los concursantes de La ruleta de la suerte no conocían muy bien esta palabra. La frase para resolver era: “Lo que hace que un batido normal cueste una fortuna”. Incluso Victoria, la concursante del atril rojo, ha exclamado: “¡No hay manera!”

Aunque uno de los concursantes ha conseguido resolverla, ha costado más de lo esperado. Jorge Fernández estaba desesperado tras ver que ninguno de los participantes era capaz de resolver el panel. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

La nueva adaptación de la novela de Sonsoles Ónega llega este próximo domingo a atresplayer.

