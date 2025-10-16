Josep Borrell, sobre la amenaza de aranceles a España: "Trump es uno de los personajes más ignorantes del mundo”

Josep Borrell ha respondido con dureza a las afirmaciones del republicano y ha explicado que el líder estadounidense "ni siquiera sabe que la Unión Europea es una unión aduanera". Dice que Trump desconoce que, desde el punto de vista del comercio exterior, no existe España como país independiente, sino Europa como bloque, por lo que no puede imponer aranceles selectivos a un Estado miembro sin hacerlo a todos: "Trump es uno de los personajes más ignorantes del mundo"

El Alto Representante ha celebrado que la Comisión Europea haya salido al paso de esas amenazas y ha dicho que espera la solidaridad de todos los países ante quien, en sus palabras, "amenaza con agredir comercialmente a un Estado sin saber que forma parte de una unión aduanera".

"España es el único país que le ha plantado cara"

Borrell atribuye la insistencia de Trump con España al hecho de que nuestro país ha sido, según dice, "el único que le ha plantado cara". Explica que mientras otros países "firman compromisos sabiendo que no los van a cumplir", España ha optado por una posición "razonable y valiente", sin aceptar imposiciones que carecen de fundamento técnico.

En su opinión, la postura española es más coherente que prometer algo que después no se piensa cumplir.

Aunque, el exministro también ha lanzado una crítica a los medios nacionales por seguir alimentando las declaraciones del presidente estadounidense. Reprocha que "la prensa española le pregunte siempre a Trump qué piensa de la posición de España", algo que considera innecesario y contraproducente, ya que a su juicio "ese 5 % es un objetivo completamente arbitrario"sin base real.

"Tal señor, tal honor"

Aunque ha mantenido un tono muy crítico con el republicano, Borrell ha reconocido que su mediación ha servido para frenar temporalmente los bombardeos sobre Gaza. "Pensé que gracias a ese show no caían ya más bombas", ha reconocido, valorando que Trump "ha usado su poder, esta vez, para imponer una tregua". Sin embargo, ironizó sobre su manera de hacerlo al compararlo con "un rey absolutista que ordena a sus sicarios disculparse".

"Tal señor, tal honor", ha concluido, cerrando una intervención en la que ha dejado clara su distancia política con el magnate pero también la importancia de los resultados en Oriente Medio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.