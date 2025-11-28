Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión

Cada semana supone un reto diferente en El 1%. El miércoles, tras El Hormiguero, se emitirá una nueva entrega en la que 100 concursantes se enfrentarán a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio. Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos que no optan a ningún premio, pero que tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los próximos invitados. Las risas están aseguradas entre estos famosos, los concursantes y, por supuesto, Arturo Valls.

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.