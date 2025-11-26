Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Maduro anima a defender Venezuela y Trump insiste: "Las cosas se pueden hacer por las buenas o por las malas”

El presidente de Venezuela planta cara a Trump y anima a "defender cada palmo" del territorio ante las "amenazas y ataques del imperialismo".

Nicolás Maduro sosteniendo la Espada del Perú

Maduro planta cara a Trump | EFE

Rosario Miñano
Publicado:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna que el país se enfrenta a una "coyuntura decisiva para su existencia" como república. "Está prohibido fallar" en la defensa de la nación frente a "las amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.

Miles de manifestantes, entre ellas simpatizantes del chavismo y funcionarios, salen a las calles después de que EE.UU. designara al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero. Rechazan las "amenazas y ataques del imperialismo" refiriéndose al despliegue militar que desde la Casa Blanca defienden como operación contra el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Maduro planta cara a Trump y lo hace blandiendo la espada de Simón Bolívar y con un discurso propio de una arenga militar. La tensión va en aumento y el presidente venezolano no descarta un reclutamiento.

El gobernante asegura durante su discurso que no hay "excusas para nadie sea civil, sea político, sea militar o sea policía", porque el país se encuentra en un momento en que "reclama el mayor esfuerzo y sacrificio". "Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario", expresó.

Ha hecho un llamamiento a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales y a los ciudadanos para "defender cada palmo" del territorio "de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga".

"Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo", declaró el gobernante al encabezar un juramento del que hicieron parte los asistentes.

Trump: Las cosas se pueden hacer "por las buenas o por las malas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura a bordo del Air Force One, que quiere hablar con Maduro y que puede hacer las cosas por las buenas o por las malas. "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien".

Durante los últimos días, varios aviones militares estadounidenses sobrevolaron el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Entre las aeronaves identificadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

