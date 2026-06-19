Los ataques cruzados entre Marhuenda y Rubiño (Más Madrid), por el novio de Ayuso: "¡Un disparate tan grande!"

Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, aborda las informaciones de 'El País' sobre la investigación a la empresa de Alberto González Amador. Loas agentes de la UCO apuntan que durante los primeros años de noviazgo del empresario con Isabel Díaz Ayuso el patrimonio habría crecido considerablemente.

Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo desmiente las informaciones, tras "haber asumido la defensa de un ciudadano particular, siendo un cargo público de la Comunidad de Madrid", decía Rubiño.

"Casualidades de la vida"

El de Más Madrid denunciaba la atención mediática que reciben lo que calificaba como "casualidades", de algunas tramas investigadas por la Justicia que implican actualmente a Zapatero, el PSOE , o el Gobierno; y el poco interés que despertaría por ejemplo esta causa: "Casualidades de la vida, estamos hablando de muchas casualidades", expresaba.

Ponía cifras en cuanto al enriquecimiento que considera cuanto menos sospechoso de González Amador: "Aquí a nadie le llama la atención un señor que de repente se hace novio de la presidenta, guardado en la agenda de Miguel Ángel Rodríguez como 'Alberto Quirón', de repente multiplique por cuatro las comisiones que recibe de Quirón a la vez que Quirón multiplique por cuatro los beneficios que recibe".

"Se lo llevan crudo"

Ponía en entredicho a la empresa en cuestión advirtiendo que 'Círculo de Belleza' -antes de cambiar de nombre- "no tenía absolutamente nada que ver con ese sector, que de repente se transforma en otra cosa y misteriosamente empieza a recibir pagos de cuatro millones".

Exigía aplicar "el mismo rasero, la misma lupa y la misma atención" en este asunto que en los tratados poco antes y cargaba contra el periódico ' La Razón' del que es director Paco Marhuenda, que precisamente se encontraba a pocos metros de Rubiño, y respondía al mismo tiempo que acusaba al político de interrumpirle: "¡Déjame acabar! (…) Yo no soy comunista, estáis acostumbrados a reventar las asambleas desde que era pequeñín. ¡No hay nada! Hay transparencia absoluta. (…) Es un disparate tan grande... ¡Es que es de broma! ¡Es increíble!".

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