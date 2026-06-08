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Visita León XIV

Paco Marhuenda, sobre la politización del discurso del Papa León XIV: "¿De dónde habéis salido? ¿De qué vertedero intelectual?"

Las lecturas interesadas de las palabras de León XIV han llevado al periodista Paco Marhuenda a pronunciarse con contundencia. El director de 'La Razón' rechaza los análisis que atribuyen al Papa una ideología de izquierdas.

Paco Marhuenda

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Andrés Pantoja
Publicado:

La defensa del Derecho Internacional del pontífice, que originó un enfrentamiento de Donald Trump con el papa León XIV, y sus palabras en pro del diálogo y la conciliación entre posturas distintas, han llevado a algunos a apropiarse de sus palabras, o a intuir una ideología en ellas. También ha animado a otros a criticar el discurso por entender que da oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez, en los momentos más difíciles de la legislatura.

El periodista y director del periódico La Razón, Paco Marhuenda, aclaraba que en su opinión el Santo Padre no ha expresado nada diferente durante su visita a España a lo que han venido haciendo los líderes de la Iglesia católica en los más de 2.000 años de su historia. Pone en duda las lecturas que ven "rojo" al Papa: "Estos papanatas de la izquierda política y mediática es que no se enteran. Creen que es un papa 'rojo'. Pero... ¿de dónde habéis salido? ¿De qué vertedero intelectual? El Papa no dijo nada que no hayan dicho sus antecesores, desde San Pedro o Jesucristo, hasta ahora".

Recordaba Marhuenda la voluntad integradora de la Iglesia católica y ensalzaba las aptitudes del papa León XIV: "Nada es más grato para la Iglesia que aquel que no cree se integre dentro de ella".

El periodista proseguía sus críticas a quienes también han considerado al cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, er de izquierdas: "Al final resulta que también es 'el Cardenal Rojo' (…) Me sorprenden las interpretaciones tan zafias".

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