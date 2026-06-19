Investigación Zapatero
La "escandalosa" cifra que recibieron las hijas de Zapatero por un vídeo de menos de un minuto: "Les habrían pagado 10.000 euros por segundo"
El juez del caso 'Plus Ultra' ha imputado a las hijas de Zapatero por su trabajo en la empresa 'Whathefav SL' que habría recibido fondos del entramado, tanto de los clientes de la red como de la propia estructura.
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Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero Alba y Laura Rodríguez tendrán que ir a declarar como investigadas tras la declaración de su padre ante el juez Calama. El magistrado considera que la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, 'Whathefav SL', formaría parte del entramado que se investiga en el 'caso Plus Ultra' recibiendo fondos de clientes de la trama, así como de la propia estructura.
La empresa de las jóvenes tiene su base en una vivienda unifamiliar en el Paseo de la Habana. La sociedad habría recibido 10.000 euros por segundo por la elaboración de un vídeo de menos de un minuto que habrían confeccionado las hijas de Zapatero. La empresa que les habría pagado esa gran cuantía sería 'Inteligencia Prospectiva', otra de las sociedades implicadas en el caso. Concretamente les habría ingresado 10.000 euros por segundo de un vídeo que no alcanzaba el minuto de duración.
"Es muy distinto un vídeo de boda que un anuncio en la Súper Bowl"
El empresario Marcos de Quinto califica de "absolutamente escandaloso" que se pagara esa suma de dinero por un vídeo de la calidad y la duración que se entregó. Señala que si contratas un vídeo con la administración y necesitas 3 presupuestos no puedes colocar este. "He hecho miles de anuncios en mi vida profesional. Es muy distinto un vídeo de boda que un anuncio en la 'Superbowl'.
"Un vídeo de 55 segundos con imágenes de 'stock' con banco de imágenes puede salir entre 200 y 600 euros. Si es un vídeo de contenido propio puede salir entre 400 y 700 euros. Las herramientas que estas chicas necesitarían que son el 'Canva Pro' o el 'Adobe Premier' requieren suscripciones de 30 euros al mes y algo más en todo caso si quieres suscribirte a un banco de imágenes".
El propio Marcos de Quinto apunta a que él tiene una productora y acaba de realizar un documental que le ha costado unos 100.000 euros.
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