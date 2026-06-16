El magistrado Ruiz de Lara, sobre las medidas cautelares a Begoña Gómez: "Tendría recursos económicos y logísticos para marcharse"

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante el juez el pasado lunes en los juzgados en una vista que se extendió más de tres horas. A ella acudieron también su asesora, Cristina Álvarez; y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez instructor Juan Carlos Peinado comunicó a los tres que serán juzgados por un jurado popular cuando llegue el juicio.

Ahora Peinado valora la imposición o no de medidas cautelares sobre los tres investigados, su decisión se hará pública en las próximas 48 a 72 horas.

Los escenarios sobre la mesa

Manuel Ruiz de Lara, magistrado y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, considera que las medidas como la retirada de pasaporte, o la obligación de personarse a firmar cada 15 días en los juzgados, tienen cabida en un proceso de estas características "para asegurar la presencia de la investigada en el acto del juicio".

El análisis del jurista plantea las dos posibilidades que tiene que sopesar ahora el juez Peinado a la hora de tomar la decisión que origina un notable interés mediático. Por un lado Begoña Gómez no deja de ser "un personaje público, en caso de abandonar España sería fácilmente detectable". Al mismo tiempo advierte Ruiz de Lara de los medios que tiene la mujer de Pedro Sánchez: "Tendría especial facilidad a nivel de recursos económicos y logísticos para marcharse".

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