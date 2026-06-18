Pedro J.: "El ciudadano José Luis Rodríguez Zapatero mató ayer a ZP"

El periodista Pedro J. Ramírez ha analizado la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez en la Audiencia Nacional. Cree que el expresidente del Gobierno perdió una oportunidad e incumplió una obligación ante la opinión pública con esa comparecencia en la que aseguraba que no había influido en el rescate de Plus Ultra y en la que no habló sobre las joyas halladas en su despacho.

Considera el director de El Español que una cosa es el rumbo procesal que pueda tener el tráfico de influencias "que es un delito bastante complejo" y otra es el delito de la falsedad documental "que no va a ser tan fácil de probar".

"Era alguien que ha seguido dedicándose a la justicia activamente"

Cree que sus problemas con la justicia van por un lado pero no se puede perder de vista que era alguien que ha seguido dedicándose a la política activamente y se había convertido en el referente moral del socialismo. "Yo he visto cómo en una reunión de socialistas entraba Zapatero en la habitación y le aclamaban porque consideraban que había sido la persona clave en la remontada de las últimas elecciones". Recuerda que en 2010 en plena crisis financiera le dijo que si escribía sus memorias las titularía: 'Los errores que cometí'. "Lo que no imaginaba entonces es que iba a necesitar un segundo tomo titulado: 'Los errores que voy a cometer'".

"Desde que dejó la presidencia Zapatero ha hecho todo lo contrario a lo que se proponía hacer"

Pone sobre la mesa que Zapatero desde que dejó la presidencia ha hecho todo lo contrario a lo que se proponía y ayer incumplió esa obligación cívica de responder a la opinión pública. "Podemos decir que el ciudadano José Luis Rodríguez Zapatero mató ayer a ZP", destaca.

"Tenía la esperanza de que de repente fuera a demostrar su inocencia"

Pedro J. y Zapatero eran amigos personales. Él mismo se incluye como una de las personas a las que ha decepcionado. Tenía la esperanza de que de repente fuera a demostrar su inocencia. "El problema es que esa tesis de las joyas (algunas voces apuntan a que fue un regalo del rey de Arabia Saudí en 2017) serían un regalo privado simultáneo a un regalo público".

Significaría que se habría apropiado de esas joyas en contra del código ético que se había publicado en el BOE dos años antes de la visita del rey Abdala. "Qué casualidad que el rey Abdala se haya muerto hace 11 años". Le parece una coartada si él acaba asumiendo esa versión.

"Zapatero ayer pulverizó su imagen pública"

Destaca Pedro J. que Zapatero siempre decía que la principal virtud de un político era el sentido de los límites y "ayer pulverizó su imagen pública". "Una cosa era encontrarnos ante un político con aciertos y errores. Ayer entró y salió con esa sonrisa que le caracterizaba pero de él solo queda colgando en el vacío la sonrisa, ZP ya no existe".

Sobre Julio Martínez, asegura que a este personaje "se lo tomaban a chufla y hacían bromas de lo servicial y lo dispuesto que era". Era una relación similar a la de Ábalos y Koldo. "Julito era el Koldo de Zapatero". Le resulta inimaginable que Julito montara la trama del rescate de Plus Ultra de espaldas a Zapatero. "Incluso hacían bromas a la vieja usanza diciendo que era el novio de Zapatero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.