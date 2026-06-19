Hacienda desvela que la empresa del novio de Ayuso, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones a Quirón en tres años

Un informe de la Agencia Tributaria concluye que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de sus dos sociedades. Estas operaciones están facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker en concepto de servicios de consultoría.

La Agencia Tributaria (AEAT) cree que una de las empresas de Alberto González Amador "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención, ya que se trataba de una compañía de tratamientos estéticos. Así figura en un informe de la AEAT de diciembre de 2023 incorporado a otro de la UCO de la Guardia Civil, que ha trascendido este jueves pero se elaboró el pasado mes de diciembre.

En concreto, este informe de la UCO forma parte de la pieza separada en la que el juez Antonio Viejo investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios en el marco de sus negocios con Quirón Prevención.

En esta causa, el juez ve indicios de que González Amador adquirió por casi medio millón de euros una empresa, Círculo de Belleza S.L., propiedad de la mujer del que era presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, de la que no hay elementos que acrediten su valor, "siendo la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión" al directivo de la empresa sanitaria. Al parecer, una vez comprada la renombró como Masterman & Whitaker.

Este proceso discurre aparte del procedimiento principal, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 35.000 euros.

"Carecía de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría"

Los investigadores de la UCO se han hecho eco de varios pasajes de otro informe de la Agencia Tributaria que concluyó que la empresa de González Amador, llamada Masterman & Whitaker "carecía de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría".

Tal y como detallan en el informe, "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría" y añade que el material de Círculo de Belleza "estaría totalmente amortizado".

La UCO concreta cómo la mercantil Círculo de Belleza no tenía prácticamente actividad antes de su venta en 2020, y aumentó su cifra de negocio tras ser adquirida por González Amador, precisando que "en el ejercicio 2021 su cifra de negocio (327.320 euros) guardaría relación con la factura que Masterman emite a Quirón Prevención SLU por importe de 396.057, 20 euros (327.320 más 21 % IVA)".

En el escrito que la Agencia Tributaria envió al juez en mayo se detalla que en septiembre de 2020 el directivo de Quirón Prevención Fernando Camino vendió 66 participaciones de la empresa Círculo de Belleza a su mujer, que se convirtió así en socia única y quien, unos meses después, en diciembre, transmitió sus participaciones a Maxwell Cremona, sociedad de González Amador.

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