Así se vendieron Feijóo, Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz en las elecciones de 2023: ¿han cambiado?

Empieza la cuenta atrás para las elecciones generales. Quedan 51 días para que los españoles y españolas acudan a las urnas. Por este motivo, en 'Espejo Público' hemos querido recordar cómo se presentaron los diferentes partidos políticos en las anteriores elecciones.

Nuestro periodista Nando Escribano ha repasado los carteles del PP, PSOE, Vox y Sumar. Aunque este último será sustituido en esta convocatoria por el Frente Amplio, del que todavía se desconoce quién lo liderará.

"Cómo hemos cambiado"

En primer lugar, se ha detenido en el cartel del PP. Lo que más le ha llamado la atención ha sido el cambio físico de su líder. "Cómo hemos cambiado", comentaba. Nando se fijaba en que Alberto Nuñez Feijóo "se ha quitado las gafas y se ha dejado canas". Sin embargo, hay elementos que se mantienen respecto a la imagen de la nueva campaña: la mirada al frente y la bandera de España al fondo. Todo ello acompañado de un mensaje relacionado con el tiempo. "Es el momento", decían entonces los populares. Ahora optan por uno similar: "Por fin".

Al pasar al PSOE, Nando lanzaba una pregunta a los colaboradores: "¿Hacia dónde miraba Pedro Sánchez?". La colaboradora Isabel Rábago respondía rápidamente, con sarcasmo: "A la izquierda siempre". Pero no era así. En el cartel de 2023, Sánchez miraba hacia la derecha, sonriente y rodeado de gente. El eslogan elegido era "Adelante, España avanza". Rábago no dejaba pasar la oportunidad de añadir su puntilla: "Hacia el precipicio".

A diferencia de Feijóo, Sánchez no miraba al frente en su cartel de 2023, aunque sí lo hacía en convocatorias anteriores. Nando se preguntaba qué hará el presidente del Gobierno en las próximas elecciones. El periodista vaticinaba que el protagonismo de la imagen no recaerá en él porque "su figura está un poco más desgastada". Sin embargo, el periodista Ángel Antonio Herrera discrepaba. A su juicio, por "su ego" y porque "es un póster de sí mismo", Sánchez no desaprovechará la ocasión.

"Me encantaría que metiera la cabeza bajo tierra"

La siguiente pregunta de Nando iba dirigida a Afra Blanco: ¿hacia dónde miraba Santiago Abascal, líder de Vox? "Para sorpresa de nadie, a mí me encantaría que metiera la cabeza bajo tierra, pero me imagino que hacia la derecha", respondía la activista con contundencia.

Tampoco acertaba. Y es que Abascal miraba hacia la izquierda en su cartel de 2023. Nando recordaba que los expertos en comunicación política señalaban que el líder de Vox "miraba hacia el pasado, hacia las tradiciones". Nuestro periodista definía aquella campaña como "muy militar" por la presencia predominante del verde. "La banderita de España también, que no falte", añadía. En cuanto a su cambio físico, Escribano no destacaba ninguna diferencia en particular: "Se parece bastante".

Aunque este año ya no aparecerá, el análisis también se detenía en Yolanda Díaz, líder de Sumar. En su cartel, miraba hacia arriba con la barbilla elevada. En este caso, los expertos apuntaban a la "fantasía y ensoñación". Su lema era "Es por ti".

Ahora toca esperar para conocer cómo serán los carteles de esta nueva convocatoria electoral. Aunque Gema López tiene claro hacia dónde dirigiría la mirada de todos los líderes políticos: "Hacia la pared".

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