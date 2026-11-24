Sahin y Nare están preocupados por todo lo que está ocurriendo con sus familias, sobre todo por la situación de Boran y los deseos de venganza de Ecmel. Nare le ha propuesto a su marido marcharse y empezar una nueva vida juntos, pero Sahin no quiere dejar la casa y la empresa en manos de su padre.

Ella ha reconocido que no pueden seguir viviendo así si algún día tienen un hijo. Sahin se ha quedado sorprendido y su mujer ha terminado confesándole que tiene un pequeño retraso y que podría estar embarazada.

“¿Vamos a ser padres?”, le ha preguntado con mucha ilusión. Aunque Nare ha insistido en que todavía no hay nada confirmado y que primero necesita hacerse una revisión, Sahin no ha podido ocultar su felicidad. “Espero que sí, que estés embarazada”, le ha dicho.

A pesar de todos los problemas que rodean a los Albora, Sahin tiene claro que quiere formar una familia con Nare. ¿Estará embarazada?