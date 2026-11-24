Santos Cerdán se encuentra en Milagro, su localidad natal, donde reside junto a su mujer, Paqui. Ambos hacen vida cotidiana en el municipio, aunque evitan cualquier contacto con la prensa. Según ha podido comprobar un equipo de 'Espejo Público', en cuanto detectan la presencia de los medios de comunicación, se "bunkerizan". De hecho, al ver a los reporteros, su mujer salió corriendo.

El exsecretario de Organización del PSOE permaneció en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 30 de junio hasta el 19 de noviembre de 2025, cuando el juez instructor decretó su libertad provisional al considerar que el riesgo para la investigación había disminuido. No obstante, mantiene medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

El giro radical a su vida laboral

Desde su salida de prisión, Cerdán ha tratado de reconstruir su vida lejos de la primera línea política. De hecho, el que fuera una de las personas con más poder dentro del Partido Socialista y del Gobierno ha dado un giro radical a su vida laboral. Ha trabajado durante unos meses como operario de mantenimiento, realizando arreglos y distintas tareas en una finca situada a escasos kilómetros de Milagro.

Se trata de una propiedad perteneciente a un conocido empresario del sector textil, de apellido Hinojosa. Según han confirmado algunos vecinos, el exsecretario de Organización estuvo trabajando allí hasta hace poco, aunque actualmente ya no acude a la finca.

Muchos de sus vecinos le defienden

Los habitantes de Milagro aseguran que es habitual verle por el pueblo, paseando por las inmediaciones de su casa, tomando algo en un bar o acudiendo los fines de semana al casino junto a su mujer.

Sin embargo, cuando se trata de hablar ante los micrófonos, los vecinos se muestran más reservados. Aunque muchos aseguran desconocer dónde trabaja exactamente o prefieren no dar detalles, algunos muestran su respaldo al que consideran uno más del pueblo.

Sobre su situación política y su relación, ahora rota, con Pedro Sánchez, quien ha llegado a reconocer su decepción con él, los vecinos evitan entrar en polémicas. No obstante, alguno sí lanza mensajes en su defensa "hasta que no se demuestre lo contrario": "No han encontrado nada y encima está trabajando", afirma uno de ellos.

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