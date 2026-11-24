David y Moisés han protagonizado uno de esos duelos que mantienen en vilo al plató de Pasapalabra hasta la última palabra. Con un bote de 1.318.000 euros en juego y ambos concursantes moviéndose a un nivel altísimo, este enfrentamiento en AlaZ se ha resuelto por la mínima a favor del barcelonés, con 23 aciertos, tras una batalla de máxima intensidad.

David ha apostado por una estrategia dinámica desde el principio, a pesar de jugar de la Z a la A. Ya avisaba con un arranque de nueve aciertos, y con un turno igual ha terminado su primera ronda. Entre medias, sólo otra jugada: con sólo tres, ha pintado 22 letras de verde. Tan rápido ha sido en este AlaZ que ha zanjado su prueba justo después, al llegar a 23 aciertos.

Esta marca obligaba a Moisés a una reacción prácticamente perfecta. El riojano, que iba por la R y con 13 respuestas correctas, ha aceptado el reto. Ha respondido con una actuación a la altura de las circunstancias, recortando distancias y manteniendo viva la emoción hasta el último suspiro. Necesitaba diez aciertos para evitar la derrota. Cuando estaba a punto de culminar la hazaña, un pequeño lapsus ha tirado su esfuerzo por la borda: al decir “trique” en vez de “traque”, ha comprobado de la forma más dolorosa posible lo fina que puede ser la línea que separa el empate de la derrota. ¡Revive este espectacular AlaZ en el vídeo!

Las palabras que se han resistido en este AlaZ

Las de David

Con la A > Apellido del sociólogo autor del libro Breve autoficción intelectual: Arocena

Con la L > Localidad de Papúa Nueva Guinea que es el mayor asentamiento de la isla de Lihir: Londolovit

Las de Moisés