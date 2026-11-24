AlaZ | 24 de noviembre
Moisés se queda rozando la hazaña: un lapsus le deja sin empate a 23 con David en AlaZ
En un duelo de alto voltaje, David ha tirado de estrategia rápida buscando la sorpresa y Moisés se ha quedado a un solo acierto de evitar la derrota.
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David y Moisés han protagonizado uno de esos duelos que mantienen en vilo al plató de Pasapalabra hasta la última palabra. Con un bote de 1.318.000 euros en juego y ambos concursantes moviéndose a un nivel altísimo, este enfrentamiento en AlaZ se ha resuelto por la mínima a favor del barcelonés, con 23 aciertos, tras una batalla de máxima intensidad.
David ha apostado por una estrategia dinámica desde el principio, a pesar de jugar de la Z a la A. Ya avisaba con un arranque de nueve aciertos, y con un turno igual ha terminado su primera ronda. Entre medias, sólo otra jugada: con sólo tres, ha pintado 22 letras de verde. Tan rápido ha sido en este AlaZ que ha zanjado su prueba justo después, al llegar a 23 aciertos.
Esta marca obligaba a Moisés a una reacción prácticamente perfecta. El riojano, que iba por la R y con 13 respuestas correctas, ha aceptado el reto. Ha respondido con una actuación a la altura de las circunstancias, recortando distancias y manteniendo viva la emoción hasta el último suspiro. Necesitaba diez aciertos para evitar la derrota. Cuando estaba a punto de culminar la hazaña, un pequeño lapsus ha tirado su esfuerzo por la borda: al decir “trique” en vez de “traque”, ha comprobado de la forma más dolorosa posible lo fina que puede ser la línea que separa el empate de la derrota. ¡Revive este espectacular AlaZ en el vídeo!
Las palabras que se han resistido en este AlaZ
Las de David
- Con la A > Apellido del sociólogo autor del libro Breve autoficción intelectual: Arocena
- Con la L > Localidad de Papúa Nueva Guinea que es el mayor asentamiento de la isla de Lihir: Londolovit
Las de Moisés
- Con la I > Apellido del historiador autor del libro Islas en un mar de gente: Irianni
- Contiene la Q > Guía de pólvora fina que une las diferentes partes de un fuego artificial para que se enciendan rápidamente: Traque
- Con la V > Cascada de Noruega que es el salto de agua sin regulación hidroeléctrica de mayor caída libre del note de Europa: Vettisfossen
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