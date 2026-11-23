Rosalía atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Tras triunfar con la gira mundial de su álbum LUX, alzarse con seis premios en los Latin Grammy, sumar nueve nominaciones a los Grammy 2027 y coronarse como la gran protagonista de la noche en LOS40 Music Awards, la artista catalana sorprendía justo después de su paso por el Palau Sant Jordi de Barcelona con un gesto que nadie veía venir.

Este domingo, la cantante comentó una publicación de TikTok de su exprometido, Rauw Alejandro. "Ok banger" —lo que podría traducirse como "vale, temazo"— escribió en un vídeo del puertorriqueño en el que aparece bailando su nuevo lanzamiento junto a Myke Towers, titulado Tremendo Desastre. Dos simples palabras que muchos interpretan como una bandera blanca y un halago sincero al trabajo de su ex, aunque otros ven en ellas un guiño irónico: el título de la canción coincide, casualidad o no, con un verso de La Perla, el viralísimo tema de Rosalía dedicado a un antiguo amor ("Red flag andante, tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelgänger").

Comentario de Rosalía | TikTok

Al ver la interacción, los seguidores de ambos enloquecieron y desataron todo tipo de teorías sobre el vínculo que mantienen hoy en día. Cabe recordar que la pareja anunció su compromiso en marzo de 2023 a través del videoclip de Beso, pero apenas cuatro meses después, a finales de julio de ese mismo año, comunicaban el fin de su historia tras haber proclamado su amor a los cuatro vientos.

Story de Rosalía | Instagram

El enigmático story de Rosalía

Poco después de dejar ese comentario, la intérprete compartió en sus stories de Instagram la fotografía de un plato de mangú —una elaboración tradicional de la gastronomía de República Dominicana— que estaba comiendo. "El k sabe sabe", escribió sobre la imagen. Aunque se desconoce a qué se refería exactamente, no han sido pocos los fans que han querido ver en esa publicación una segunda indirecta relacionada con Rauw Alejandro.

Cada uno ha seguido su camino

A pesar de que este acercamiento digital tres años después de su ruptura haya hecho saltar todas las alarmas, lo cierto es que ambos tienen actualmente el corazón ocupado y sus vidas encaminadas por separado. Rosalía se muestra más feliz que nunca junto a su pareja, la modelo y actriz francesa Loli Bahia.

Por su parte, Rauw Alejandro mantiene un perfil mucho más hermético en lo que respecta a su intimidad, aunque, según informó el periodista Álex Rodríguez, el artista habría dado un gran paso personal al convertirse en padre el pasado verano.