El Hormiguero recibe esta noche a Marta Hazas y Elena Furiase, dos rostros muy conocidos de la ficción española. Las actrices, que coincidieron hace años en la exitosa serie de Antena 3 El Internado, visitan el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos y el momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, ambas tendrán la oportunidad de recordar algunas de las anécdotas que han compartido a lo largo de sus carreras, así como de repasar su evolución profesional desde que coincidieron delante de las cámaras. Además, las invitadas mostrarán su faceta más personal en una noche marcada por su complicidad y sentido del humor.

Sobre ellas:

Marta Hazas y Elena Furiase cuentan con una amplia trayectoria en el mundo de la interpretación. Ambas alcanzaron una gran popularidad gracias a El Internado, donde interpretaron a Amelia y Vicky, respectivamente. Desde entonces, Marta Hazas ha participado en exitosas producciones como Bandolera y Velvet, mientras que Elena Furiase, hija de Lolita Flores y nieta de Lola Flores, ha desarrollado su carrera compaginando trabajos en cine, televisión y teatro.