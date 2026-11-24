Luto y consternación en el mundo de la apnea tras trascender la muerte de la apneísta Jeanine Irina Grasmeijer a los 33 años. La familia de la deportista neerlandesa confirmaba su fallecimiento, ocurrido el pasado 16 de noviembre, y explicaba que el funeral se celebrará este miércoles 25.

"Con gran tristeza anunciamos que Jeanine Irina Grasmeijer falleció el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación", señala la familia de Irina Grasmeijer en una publicación de Facebook.

La apneísta neerlandesa Jeanine Irina Grasmeijer era la poseedora del récord mundial femenino en inmersión libre (FIM), logrando una inmersión de 92 metros en 3 minutos y 46 segundos en 2016. Grasmeijer alcanzó un primer récord mundial en modalidad FIM en 2013 tras alcanzar una profundidad de 90 metros en apnea.

La familia de la apneísta neerlandesa también reveló que el funeral se celebrará este miércoles 25 de noviembre, "tras la ceremonia de despedida, nos reuniremos en la cafetería para compartir el dolor y los recuerdos. Ven tal como eres; el color es bienvenido".