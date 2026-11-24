Gonzalo Germán Sánchez Rey, conocido como 'El Coletas', ha muerto en el hospital Universitario La Paz donde permanecía ingresado en estado crítico tras ser tiroteado en un aparcamiento subterráneo de la zona de Valdebebas, en Madrid. El hombre de 53 años y nacionalidad colombiana, estaba considerado uno de los principales enlaces entre las redes del narcotráfico de Colombia y España.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que murió horas después de ingresar en el centro hospitalario. La víctima recibió al menos un impacto de bala en la cabeza en el garaje de un gimnasio situado en la calle de José Antonio Corrales. En el aparcamiento, los agentes encontraron dos armas de fuego.

El tiroteo se produjo este lunes, cuando varios disparos alcanzaron al conocido narcotraficante en el interior del garaje. Los sanitarios del Samur-Protección Civil consiguieron estabilizarlo en el lugar antes de trasladarlo al hospital en estado crítico, escoltado por agentes de la Policía Municipal.

Una deuda detrás del ataque

Las primeras indagaciones apuntan a que el asesinato parece estar relacionado con una deuda que Sánchez Rey presuntamente no habría pagado. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y busca al autor o autores del tiroteo para esclarecer los motivos del crimen.

El asesinado tenía antecedentes con el narcotráfico. En 2018 ya fue detenido en Madrid por una orden internacional de busca y captura con extradición dictada a Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína requisada en aguas internacionales del Caribe en 2009. Anteriormente, ya había sido extraditado a España en 2011.

La Audiencia Nacional le condenó a ocho años de prisión pero finalmente cumplió siete años al aplicar el Tribunal Supremo el motivo de arrepentimiento tardío.

La muerte de 'El Coletas' convierte el tiroteo producido en Valdebebas en una investigación con asesinato. Ahora los agentes han activado los protocolos de localización para encontrar al responsable y poder determinar lo ocurrido.