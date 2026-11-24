Después de disfrutar del humor de Goyo Jiménez, Galder Varas y Luis Piedrahita, Anas Andaloussi ha vuelto a poner el lado más preocupante de la tecnología sobre la mesa de El Hormiguero. El colaborador ha repasado las últimas novedades en materia de inteligencia artificial, poniendo el foco en los ciberataques.

Para entender hasta qué punto puede llegar esta amenaza, el experto ha llevado al plató un ordenador de una potencia extraordinaria con el que ha mostrado la facilidad con la que se podría hackear una página web utilizando inteligencia artificial.

Sin embargo, más allá de alertar de los peligros que supone esta tecnología, Anas ha querido compartir tres consejos que todos podemos poner en práctica para protegernos: actualizar nuestros dispositivos en cuanto nos lo soliciten, activar la verificación en dos pasos y establecer palabras clave con nuestros familiares para poder comprobar su identidad en caso de recibir una llamada sospechosa. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo de arriba!