Arantxa del Sol ha comprobado de primera mano que ganar en La Pista no es tan fácil como parece. La invitada ha vivido un duelo musical de alto nivel que ha terminado cayendo del lado de Poty. Más allá del resultado, pero poniendo en valor el triunfo de su rival, ha querido comentar un detalle: “El nivel es cada vez más difícil”.

Poty ha acertado la canción, la pegadiza ‘Hooked on a feeling’, tras el segundo fragmento. Ha demostrado que se sabía la melodía y, lo fundamental, se ha escuchado cómo encajaba una palabra de la letra en esa música. La ha dicho con timidez, pero ha sido la clave del triunfo.

Para Arantxa, hilar tan fino ha elevado la dificultad de la prueba. “Este programa se está poniendo extremo”, le ha respondido Roberto Leal. Viendo que el resto de los invitados también comentaba el nivel de exigencia, el presentador ha rematado el momento asegurando: “No regalamos nada”. ¡Dale al play!