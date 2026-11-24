Marron ha llevado a El Hormiguero un invento pensado para ayudar a personas que tienen dificultades para caminar. Se trata de un exoesqueleto inteligente que se coloca alrededor de la cintura y las piernas y que proporciona asistencia al movimiento. Para comprobar cómo funciona, el programa ha contado con Marta, una mujer que convive con las limitaciones que le provoca la artrosis.

Una especialista en rehabilitación del Hospital Vall d'Hebron ha explicado que el desgaste de las articulaciones puede provocar dolor, rigidez y pérdida de fuerza muscular, lo que termina dificultando actividades tan habituales como salir a pasear o subir unas escaleras.

Y Marta sabe muy bien lo que significa. Ha contado que intenta evitar las escaleras siempre que puede y que busca rampas porque le resulta más fácil caminar por ellas. El dispositivo, presentado como una novedad que se dará a conocer en la feria Orto Medical Care de Madrid, está fabricado con materiales ligeros y cuenta con dos motores controlados mediante inteligencia artificial. Según ha explicado uno de sus responsables, proporciona una asistencia adicional de entre el 35 % y el 39 %, pensada para reducir el esfuerzo al caminar.

Primero, Marta ha subido unos escalones sin ayuda para mostrar sus dificultades. Después, le han colocado el exoesqueleto y ha repetido el recorrido. “Me siento ajustadita y protegida”, ha dicho al ponérselo. Gracias a ello, la mujer ha podido subir los escalones, sin necesidad de detenerse.