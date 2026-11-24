Norma Ruiz se ha convertido en la ganadora indiscutible de sus duelos en La Pista contra Adrián Lastra. Mejor no ha podido terminar su visita a Pasapalabra, consiguiendo cuatro segundos para Moisés. En el global, han sido dos los programas en los que la actriz ha vencido, aunque en ambos se le ha resistido el pleno.

“Jo, es que es muy traicionera”, ha asegurado Norma tras escuchar el primer fragmento. El ritmo le ha llevado a pensar en ‘La Macarena’. Por su parte, Adrián sólo estaba seguro de que la mítica canción de Los del Río “no era” la que acababa de sonar.

El duelo se ha decidido con el verso de la letra, que esta vez sí ha resultado ser muy conocido. Gracias a esta pista, Norma ha reconocido ‘Ven, devórame otra vez’. Para celebrar el triunfo, no se ha resistido a dejarse llevar por el ritmo de esta versión rumbera de Azúcar Moreno. Roberto Leal se ha quedado maravillado y ha querido recordar un detalle de la carrera de la invitada, más allá de la interpretación: “Has sido bailarina profesional”. Y ha apostillado: “Se ha notado”. ¡Compruébalo en el vídeo!