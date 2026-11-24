La segunda temporada de Juego de Pelotas está a punto de estrenarse con Patricia Conde y David Fernández al frente. La pareja ha querido enseñar todos los rincones del plató y descubrir cómo será el escenario donde los concursantes vivirán momentos de máxima tensión.

Entre bromas y complicidad, los presentadores muestran las seis enormes bolas que protagonizan las pruebas y recuerdan la regla fundamental: quien falle acabará en la piscina. Ambos prometen una temporada cargada de emoción, diversión y grandes momentos.