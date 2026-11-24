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JUEGO DE PELOTAS
Patricia Conde y David Fernández desvelan los secretos del plató de Juego de Pelotas antes de su segunda temporada
Los nuevos presentadores de Juego de Pelotas recorren el espectacular escenario del concurso de Antena 3 y muestran las seis bolas gigantes que pondrán a prueba a los participantes.
La segunda temporada de Juego de Pelotas está a punto de estrenarse con Patricia Conde y David Fernández al frente. La pareja ha querido enseñar todos los rincones del plató y descubrir cómo será el escenario donde los concursantes vivirán momentos de máxima tensión.
Entre bromas y complicidad, los presentadores muestran las seis enormes bolas que protagonizan las pruebas y recuerdan la regla fundamental: quien falle acabará en la piscina. Ambos prometen una temporada cargada de emoción, diversión y grandes momentos.