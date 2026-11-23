Paco Vázquez, exsenador del PSOE se ha pronunciado de cara a las elecciones generales del 29N y el PSOE y ha destacado el afán de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder: "Es una demostración del fracaso que ha tenido este Gobierno debido al afán de mantenerse en el poder. Y lo hemos visto en Cataluña porque los que han sido amnistiados se han afirmado en lo que han dicho, diciendo que lo volverán a realizar si es necesario".

"Lo que demostró la entrevista con Puigdemont es que Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea necesario para seguir en el poder. Lo que quiere decir que si tiene que aprobar el referéndum aprobará lo que haga falta", ha explicado Vázquez.

Paco Vázquez ha destacado que lo que ha puesto en peligro estos años al Gobierno ha sido la alianza de políticas que ha llevado a cabo el PSOE: "Todo lo que está intentando hacer va en contra de un proceso de progreso para nuestro país. Ha llevado a cabo lo peor de nuestro pasado y tenemos que superar con el voto, ese espíritu de la transición que permitió alumbrar la Constitución sin vencedores ni vencidos".

¿Qué pasará?

"Yo creo que lo que tiene que haber es un cambio sin miedo a que no va a existir ningún tipo de involución. Cuando Felipe González perdió las elecciones, no se produjo ningún cambio e involución, yo lo que quiero es que haya un voto contra la situación que ha habido a lo largo de estos años y que permita regenerar al PSOE con un partido fuerte en el país. Se conseguirá con un voto útil que permita ese cambio y esa alternancia que representa al PP. Y yo votaré al PP, finaliza explicando Paco Vázquez.

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