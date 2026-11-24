El último Consejo de Ministros antes de que el Gobierno entre en funciones ha estado repleto de medidas sociales. Entre ellas, destacan la ampliación de los permisos por nacimiento, que pasan a ser de 20 semanas, y por fallecimiento de un familiar, que se amplían de dos a 10 días. También se aprueba un permiso de un día para acompañar en procesos de eutanasia, un reglamento para garantizar que las mujeres que quieran abortar reciban información veraz y científica y el Gobierno anuncia que recurrirá la ley del concebido no nacido aprobada por la Comunidad de Madrid.

Tras escuchar la rueda de prensa, encabezada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los colaboradores han compartido sus impresiones sobre estas decisiones del todavía Gobierno central. Sin embargo, lo que más crispación ha generado entre nuestros tertulianos ha sido el momento elegido para aprobar estas medidas: a cinco días de las elecciones generales.

"Prefiero que sea por la gatera a que no se aprueben"

El periodista y colaborador Iñako Díaz-Guerra aseguraba que se alegraba de estas medidas, aunque reconocía que hubiera preferido que se hubieran aprobado antes, durante la legislatura. "Prefiero que sea por la gatera a que no se aprueben", afirmaba. No obstante, considera que son medidas que, si se hubieran puesto sobre la mesa anteriormente, el Partido Popular también habría respaldado y podrían haberse aprobado mucho antes.

"Dan ganas de votarlos", ironizaba el colaborador y periodista Rubén Amón, que calificaba los últimos tres 'martes sociales' de "pura propaganda electoral". Para él, esta es una demostración del "electoralismo" en el que incurre el Gobierno en "su agonía".

"No usemos la palabra antidemocrático con frivolidad"

Sin embargo, Juan Soto Ivars iba más allá y consideraba que se trataba de algo peor que electoralismo. Lo calificaba como "un acto antidemocrático más". "Llevan 300.000 millones de dinero público comprometidos en campaña electoral en estos consejos de ministros. ¿Quién va a pagar esto?", se preguntaba, destacando que se trata de decisiones de un Gobierno sin PGE.

Por su parte, Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, respaldaba que pudiera parecer poco estética la aprobación de estas medidas a cinco días de las elecciones generales, pero defendía que eran buenas iniciativas y rechazaba que se tratase de algo "antidemocrático". "No usemos la palabra con frivolidad", le pedía a Soto Ivars.

El periodista mantenía su posicionamiento y defendía que el gasto de dinero público debe estar respaldado por una ley de presupuestos. "Si no se hace, el dinero se reparte antidemocráticamente porque es el poder ejecutivo el que, por medio de trucos, está repartiendo el dinero que tendríamos que fiscalizar democráticamente en el Congreso", insistía. Un argumento que no convencía a Susana Díaz, que seguía cuestionando el uso del calificativo "antidemocrático".

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