La reciente aparición del exministro socialista José Bono en la recta final de la campaña electoral, con un mensaje dirigido a Felipe González para pedirle el voto, ha dejado descolocada a Susana Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista no termina de comprender la estrategia de su partido a pocos días de las elecciones generales.

Según su análisis, no entiende que, si la postura de Pedro Sánchez durante el cara a cara se justificaba por la búsqueda del voto de los moderados, ahora se recurra a Bono para lanzar un mensaje a Felipe González. "¿Qué haces buscándole la boca a Felipe González la última semana? No es compatible", insistía Díaz.

"Conociendo a Pepe Bono, esto no lo ha dicho sin meditarlo y sin precisarlo", comentaba, dejando entrever que podría tratarse de una estrategia de la formación socialista.

"Pedro Sánchez quiere mataros"

Por su parte, el director de 'El Mundo', Joaquín Manso, extraía otra conclusión de estos movimientos. A su juicio, responderían más bien a la búsqueda del voto de la "extremaizquierda". Considera que los socialistas buscan "pasar página". "La quiebra con los valores propios del PSOE que representa Felipe González forma parte de ese discurso y de esa estrategia de fondo", señalaba.

Ante este escenario, Susana Díaz considera que el PSOE puede aspirar a ganar las elecciones, pero no a gobernar. Aun así, cree que la intención de Sánchez es "salvar el Gobierno". "Conociéndolo, no le gusta perder ni al parchís", bromeaba la senadora, descartando que el presidente contemple la posibilidad de dejar el Ejecutivo.

"Quiere mataros", respondía de forma contundente el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, dirigiéndose a Díaz y en referencia a ese "otro PSOE", con lo que respaldaba la interpretación de Manso.

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