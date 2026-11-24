Unos nuevos documentos oficiales han han sacado a la luz detalles inéditos sobre las circunstancias en las que falleció Christian Cousins, el recordado actor infantil de Poli de guardería y Knots Landing, quien murió en octubre a los 43 años.

Según los documentos obtenidos por TMZ, los agentes de policía acudieron a su vivienda em Irvine (California) poco después del mediodía del 20 de octubre y lo encontraron muerto en el sofá de su salón, después de que un hermano del intérprete solicitara que verificaran su estado tras llevar "varios días" sin tener noticias suyas. De acuerdo con los informes, no existían indicios de circunstancias sospechosas en el domicilio.

Asimismo, medios como Page Six confirmaron el fallecimiento a través del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, cuya División Forense precisó que la causa exacta de la muerte continúa abierta a la espera de resultados médicos: "Este caso está pendiente de investigación, que incluye pruebas toxicológica", informó un portavoz del departamento forense.

Estos nuevos datos policiales y forenses completan la información ya conocida, cuando el hermanastro de Cousins, Jonas Roeser, anunció su fallecimiento en Facebook revelando que la exestrella infantil había estado "muy enferma de una enfermedad hepática".

Nacidos en marzo de 1983 en el condado de Orange (California), Christian y su hermano gemelo Joey iniciaron su carrera a finales de los años 80 (apareciendo con cinco años, en 1988, en un episodio de Highway to Heaven), dieron vida a Bobby Gibson Ewing en Knots Landing (durante casi 60 episodios entre 1987 y 1992), protagonizaron Poli de guardería en 1990 en el papel de Dominic junto a Arnold Schwarzenegger y se despidieron de la actuación en 1995 con la película Vaya par de canguros.

Poli de guardería | Cordon Press

Años después de alejarse de Hollywood, el reparto de Poli de guardería se reunió en 2020 junto a Arnold Schwarzenegger para rememorar el rodaje, momento en el que Christian Cousins explicó por qué la producción necesitó contar con gemelos para encarnar a Dominic: "En la primera entrevista con mi hermano, sabían que iba a haber muchas limitaciones debido a la cantidad de niños que participaban en la película".

Y prosiguió: "Y por culpa de las leyes sobre el trabajo infantil y todo eso, solo puedes trabajar un número limitado de horas; como éramos un grupo bastante joven, para poder terminar el rodaje en menos de una eternidad y cubrir todo el tiempo en pantalla que requería el personaje de Dominic, lo más probable es que fueran a necesitar gemelos".