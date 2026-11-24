Toñi y Encarna Salazar son conocidas como Azúcar Moreno, uno de los dúos musicales más conocidos de nuestro país. Su tema 'Bandido' sigue siendo un himno, tanto que han decidido hacer una nueva versión en 2026.

Pese a su éxito, Azúcar Moreno confiesa que el camino hasta hoy no ha sido nada fácil. "Nos hemos sentido juzgadas en la industria", afirman.

Según cuentan, ha habido momentos en los que han sentido que no se les ha entendido ni apoyado como grupo. "El mundo de la música no es nada fácil", señalan, "ha habido momentos que hemos estado abajo, pero teníamos que seguir porque amamos la música".

Gracias a esa pasión y perseverancia, las Azúcar Moreno lograron anteponerse a los obstáculos y convertirse en el icónico dúo que son hoy en día. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!