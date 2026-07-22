Gema López amenaza con "irse del país" por las restricciones de la nueva ley antitabaco: "Me van a amargar la existencia"

Ya ha entrado en vigor la nueva ley antitabaco, aprobada este pasado martes por el Consejo de Ministros y promovida por el Ministerio de Sanidad. El proyecto extiende los espacios libres de humo, incluyendo lugares como terrazas, playas, restaurantes o piscinas colectivas, entre otros también al aire libre.

La aprobación definitiva de dicha ley dependerá de los apoyos que el Gobierno consiga reunir, tras ser el texto enviado a las Cortes Generales para iniciar una tramitación parlamentaria. El anteproyecto ya recibió el visto bueno por parte del Gobierno en septiembre de 2025 y es ahora cuando el Consejo de Ministros ha redactado su texto definitivo.

En este contexto, nuestro compañero Adrián Pérez ha querido compartir la bomba con nuestra presentadora Gema López, que se considera abiertamente fumadora. "Gema, atenta porque ya no vas a poder fumar ni en la piscina, ni en la playa, ni en sitios al aire libre como festivales, actuaciones...", ha comenzado el redactor de Espejo Público. A esto, la periodista ha respondido claramente: "No voy a poder vivir, me van a amargar la existencia"

"Exijo civismo por parte del fumador, pero también un poco de cuartelillo"

La presentadora entiende que tenga que existir una ley que prohíba fumar en ciertos lugares, como cerca de centros sanitarios o colegios, pero no acaba de comprender que se extienda a espacios donde no se molesta a nadie. "Entiendo que haya sitios donde no se puede fumar. Ahora, lo de las terrazas es discutible, me parece fatal que un establecimiento que me vende el tabaco dentro, luego no me deje consumirlo fuera", denuncia. López tampoco entiende que se extienda a las playas ya "son muy grandes" pero "entiende que no se puedan dejar las colillas" y exige "civismo por parte del fumador, pero también un poco cuartelillo".

"Me largo"

Continuando con su queja, Gema López ha ido más allá y se ha metido en tema de impuestos. "En un país donde se pagan un montón de impuestos, como pagamos los fumadores, no entiendo que se implementen estas medidas", ha demandado. Esta queja ha precedido a un "me largo", ya que considera que al final "tendrá que irse donde pueda hacer estas cosas".

"Aquí me siguen los fotógrafos, no puedo hacer topless y no puedo fumar, pues lo tengo clarísimo: me largo donde tenga un poco de libertad en mis vacaciones", ha concluido.

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