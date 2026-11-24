Moisés se ha llevado un auténtico jarro de agua fría en Pasapalabra. Estaba tan seguro de ganar en La Pista, tan convencido de la canción, que hasta se la ha dedicado a un grupo de amigos. Creyendo que era ‘Follow the leader’, el alfareño se ha acordado de su “equipo de líderes de Trivial IRC”. “Llevo veinte años jugando con ellos”, ha comentado.

En el pico de su entusiasmo, incluso cantando para llevarse tres segundos, su sorpresa ha sido mayúscula cuando Roberto Leal le ha dicho: “Te van a banear del chat… porque no es ésa”. Su cara refleja el chasco que se ha llevado. Eso sí, como le ha dicho Roberto, el saludo queda mandado.

Con todo, la suerte de ha aliado con Moisés porque ha terminado ganando por la mínima. Con la pista del título alternativo, David se ha quedado rozando el acierto. Sin embargo, en este caso los matices son vitales, le ha bailado el artículo y ha sido el riojano quien ha dado la respuesta exacta: ‘Mueve la colita’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!