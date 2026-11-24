La cuenta atrás para las elecciones ha comenzado y La Mesa vuelve este miércoles a Antena 3 para analizar todo lo que rodea a la cita con las urnas.

En esta ocasión, Cristina Pardo contará con la presencia de rostros tan conocidos como Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera, Ken Appledorn y Lorena Bernal, que compartirán sus puntos de vista sobre la actualidad.

¿Qué puede pasar en las elecciones? ¿Cómo se vive la recta final de la campaña electoral? El programa abordará la actualidad política desde diferentes perspectivas a pocos días de la votación.

No te pierdas una nueva noche de La Mesa este miércoles, después de El Hormiguero, en Antena 3.