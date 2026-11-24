Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas han unido fuerzas en El Hormiguero para hablar de una de sus grandes pasiones: hacer reír. Los tres cómicos han acudido juntos al programa para presentar un nuevo festival de comedia y compartir algunas curiosidades de su profesión.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus perros. Pablo Motos se ha interesado en conocer las peculiaridades de sus amigos peludos y ellos han contado algunas de las manías más surrealistas que tienen.

Tras esto, el presentador le ha preguntado a Galder por su cena con Pedro Sánchez. El humorista ha revelado cómo se gestó e incluso qué bromas le hizo al presidente del Gobierno.