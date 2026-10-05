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La reacción de unas vecinas ceutíes al adelanto de las elecciones: "Estamos contentos"

El adelanto electoral ha generado especial revuelo en Ceuta, donde la crisis migratoria ha llenado de tensión las calles. ¿Cómo afrontan los vecinos esta decisión?

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
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Ceuta está en el epicentro mediático tras el anuncio de Pedro Sánchez del adelanto electoral. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales anticipadas el próximo 29 de diciembre, una decisión que podría cambiar el rumbo de la crisis migratoria que sufren los ceutíes desde hace dos meses.

La decisión de adelantar las elecciones llega tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda propuestos por el Gobierno. Una decisión especialmente criticada en Ceuta, donde los ciudadanos llevan desde el día del salto masivo de 80.000 migrantes reclamando una solución.

"Esta gestión tendría que haber sido más ágil desde el primer momento", afirma Victoria, una vecina ceutí, "no podemos más". Pese a que más de 600 inmigrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos tras el desmantelamiento de algunos asentamientos.

Estas vecinas afirman que afrontan el adelanto electoral con ilusión. "Estamos contentos", señala Victoria, "esperando con ilusión un cambio". ¡Dale al play para ver todo lo que nos han contado!

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