Ver para creer
"Estuve nerviosísimo": la surrealista cena de Galder Varas... ¡con Pedro Sánchez!
El humorista ha revelado cómo terminó cenando y bromeando con el presidente del Gobierno.
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Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas han visitado juntos El Hormiguero para protagonizar una noche dedicada al humor. Los tres cómicos han presentado el Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana y han compartido algunas de sus experiencias sobre los escenarios.
Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fue la cena de Galder con Pedro Sánchez. El invitado ha dicho que el presidente del Gobierno se puso en contacto con él para acudir a una cena oficial.
Galder ha desvelado cómo se gestionó su presencia y el susto que se llevó cuando la jefa del gabinete de comunicación se puso en contacto con él el mismo día que recibió una notificación de hacienda.
Pese al shock inicial, el cómico no pudo evitarlo y ha contado que le vaciló como suele hacer en sus shows. De hecho, ha bromeado reflexionando sobre cómo hubiese ido si en lugar de Pedro Sánchez, la cena hubiese sido con Mariano Rajoy. ¡Imperdible!
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