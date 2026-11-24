Trágico atropello en Santander que se salda con la muerte de un joven de 25 años y otro joven de 22 años herido grave. La persona que conducía el coche se dio a la fuga.

El fallecido es un trabajador de la empresa Chispas encargada de instalar la iluminación navideña de la ciudad. Después de darse a la fuga, el conductor fue detenido. Se sabe que tiene 43 años y que es un "un viejo conocido" de la Policía Local que ha dado positivo en alcohol y drogas.

Los hechos ocurrieron a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas cuando el coche a la fuga ha chocado contra el camión en el que estaban trabajando.

El trabajador que falleció estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

La Policía informó de que en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces y le dieron el alto que no respetó dando lugar a una persecución.